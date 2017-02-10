10.02.2017 13:05:33

Vesa Viitakoski: 'Türkiye'de buz hokeyinin gelişimi için EYOF bir şans'

Sporculuk kariyerinde uzun yıllar Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde forma giyen ve kariyerinde birçok önemli başarılar bulunan Finlandiyalı Vesa Viitakoski, EYOF 2017'nin sporcuların gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

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Sporculuk kariyerinde uzun yıllar Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde forma giyen ve kariyerinde birçok önemli başarılar bulunan Finlandiyalı Vesa Viitakoski, EYOF 2017'nin sporcuların gelişimi için önemli olduğunu söyledi.Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için hazırlıklar tamamlandı. Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden olan Erzurum'da düzenlenecek organizasyonda 14-18 yaş aralığındaki sporcular, 9 farklı branşta yapılacak müsabakalarda mücadele verecek.11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye Buz Hokeyi Milli, Belarus ve Slovakya ile B Grubu'nda yer alıyor. Finlandiyalı Başantrenör Vesa Viitakoski, EYOF 2017 hazırlıklarını tamamladıklarını ve iyi iş çıkaracaklarını düşündüğünü söyledi.Sporculuk kariyerinde uzun yıllar Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde forma giyen ve kariyerinde birçok önemli başarı bulunan Buz Hokeyi Milli Takım Başantrenörü Viitakoski, "Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Ankara'da iki hafta kamp yaptık, sonrasında da Finlandiya'da bir kampımız oldu. EYOF 2017 öncesi son kampımızı Erzurum'da gerçekleştiriyoruz. Takımımızda birkaç oyuncumuz eksik ama iyi iş çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.Türkiye'de buz hokeyi sporunun gelişimi için EYOF'un bir şans olduğunu vurgulayan Viitakoski, "Avrupa'nın en iyi sporcuları gelecek. Rusya ve Türkiye arasındaki farkın büyük olduğunu görmek üzücü olabilir ama sporcular nelerin üzerine antrenman yapmaları gerektiğini anlayacaklar böylece. Bu da bence turnuvada yer alacak sporcular için iyi bir şey. Avrupa ile Türkiye'nin buz hokeyini kıyaslamamız zor ama umarım Türkiye'de buz hokeyini geliştireceğiz. EYOF da bunun bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.Özbil: "EYOF'a katılmak gurur verici bir olay"Buz Hokeyi Milli Takımı sporcuları, Erzurum'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olmalarından dolayı gururlu ve mutlu olduklarını söylediler.Ağabeyinin arkadaşının yönlendirmesiyle spora şans eseri başladığını belirten milli buz hokeyci Hakan Özbil, "Bu, başımıza kırk yılda bir gelen çok güzel bir olay. Bu organizasyona katılmak da çok gurur verici bir olay. Milli armayı taşıyoruz sonuçta, herkesin böyle bir şansı olmuyor" dedi.Milli sporculardan Eren Gökçen, hobi olarak başladığı buz hokeyini tanıdıkça çok sevdiğini ve hevesinin arttığına dikkat çekerek, "Hazırlıklarımız gayet iyi, yoğun çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.