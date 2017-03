01.03.2017 16:30:49

Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bayrakdar:- 'Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi başkanlığı dahil, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı'- 'Mükelleflerimiz nezdinde 589 bin adet yoklama yaptık. Yine 746 bin adet takdir komisyonu kararı çıkarttık'

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi başkanlığı dahil, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı. Yine Türkiye genelinde yapılan iadelerin yüzde 50'si İstanbul'dan yapıldı." dedi.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vergi Haftası dolayısıyla düzenlediği "Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm" konulu panel Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in katılımıyla yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Bayrakdar, Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Bu yıl Vergi Haftası kapsamında okullarda eğitim yapılacağını, diğer yandan da öğrencilerin vergi dairelerine ziyaretlerde bulunacağını söyleyen Bayrakdar, kurum içi eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.





- "e-Uygulamaları her zamankinden fazla kullanmaya başladık"





Bütçe harcamalarının sağlıklı şekilde finanse edilebilmesi için herkesin kazancının vergisini eksiksiz ödemesi gerektiğini anlatan Bayrakdar, Vergi Haftası etkinlikleriyle toplumda vergi farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın daireye bağlı 58 vergi dairesi ve 8 bin 500 çalışan ile 1 milyon 502 bin mükellefe hizmet verdiğini aktaran Bayrakdar, "Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi başkanlığı dahil, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı. Yine Türkiye genelinde yapılan iadelerin yüzde 50'si İstanbul'dan yapıldı. Dolayısıyla çok yoğun bir işlem hacmine sahibiz." bilgilerini verdi.

Bayrakdar, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak geçen yıl 1 milyon 980 bin ihbarname, 4 milyon 864 bin ödemeyi düzenledikleri örneğini vererek, "Mükelleflerimiz nezdinde 589 bin adet yoklama yaptık. Yine 746 bin adet takdir komisyonu kararı çıkarttık. İdare olarak bu büyüklükleri sağlıklı bir şekilde yürütmek için e-uygulamaları her zamankinden fazla kullanmaya başladık." diye konuştu.





- "İşlerimiz hem çok kolaylaştı hem de çok güvenli bir hale geldi"





Hizmet sunumunda e-dönüşümün yaygınlaştığını anlatan Bayrakdar, şunları kaydetti:

"Beyannamelerin elektronik olarak gönderilmesiyle başlayan süreç bugün neredeyse tüm yazışmalarımızda e-imza kullanır hale geldik. Artık tebligatlarımızı e-posta yoluyla yapıyoruz. Yine yoklamalarımızı tabletleri kullanarak yapıyoruz. Artık yoklama yapılırken vergi dairesindeki arkadaşımız yoklama talebini sistem üzerinden gönderiyor. Arkadaşımız arazide dahi olsa bildirim iş yerinin tabletine düşüyor, adresi tablet üzerinden bulabiliyor, tabletten fotoğrafını çekiyor. Yoklamayı gerçekleştirdikten sonra bir tuşa bastığında vergi dairesindeki sistemde o yoklama kaydı yerini almış oluyor.

Dolayısıyla işlerimiz hem çok kolaylaştı hem de çok güvenli bir hale geldi. Bizde işlerimizi yaparken her zaman ülke ekonomisine katkı sunan mükelleflerimize en hızlı ve kaliteli hizmet sunma gayreti içindeyiz."





- "Her vergi dairemizin bir mail adresi var"





İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın "Vergi Dairesi İşlemlerini İyileştirme Ekibi" kurduğunu aktaran Bayrakdar, bu ekipte vergi dairesinin her kademesinde çalışan personelin hizmet kalitesini artırmak için görev yaptığını söyledi.

Bayrakdar bu ekibin çalışmalarıyla KDV iadelerinin takibi için "Mükellef Memnuniyet Sistemi"ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Diğer tarafından telefon erişiminde yaşanan sıkıntılara dikkati çekti arkadaşlarımız, telefonla iletişim var olmak suretiyle her daireye bir mail adresi oluşturarak yazılı şekilde mükelleflerin yazılı taleplerini alma yoluna gittik. Şu an her vergi dairemizin bir mail adresi var." bilgilerini verdi.

Mükellefin tıkandığı noktada önünü açmak için çalıştıklarını anlatan Bayrakdar, "Bunu başarmak zorundayız, başarmak gayesindeyiz yoksa biliyoruz ki sayın bakan bunun hesabını bizden sorar." dedi.

"Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm" konulu panelin modaretörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Ateş Oktar yaparken, konuşmacılar, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Gerçek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Danışmanı Veysi Seviğ ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Billur Yaltı isimlerinden oluştu.