28.02.2017 14:41:39

Vergi Haftasında maliye çalışanları unutuldu

Türk Büro-Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer Güney, Vergi Haftası'nda maliye çalışanlarının unutulduğunu söyledi.

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Türk Büro-Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer Güney, Vergi Haftası'nda maliye çalışanlarının unutulduğunu söyledi.Güney, sendikada düzenlediği basın toplantısında maliye teşkilatlarında örgütlü sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yok sayıldığını iddia etti. Zafer Güney, "Vergi Haftası kapsamında bir dizi etkinlik ve yarışma düzenlenmekte, fakat bu etkinliklerde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının sorunlarına değinilmemektedir. Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalışarak devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakar vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının sorunlarının çözümünü beklediğini dile getiren Güney, "Bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip olan Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanları bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini vermeye çalışmaktadır. Çalışanların birikmiş sorunları çözülmeden vergi sistemi arzu edilen verimliliğe kavuşamaz" diye konuştu.