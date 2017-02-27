27.02.2017 16:05:14

Vergi Haftası kutlamaları Kastamonu'da başladı

Vergi Haftası çerçevesinde Defterdar Vekili Ali Ateş ve beraberindeki heyeti, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.

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Vergi Haftası çerçevesinde Defterdar Vekili Ali Ateş ve beraberindeki heyeti, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.Vergi Haftası Kutlama programı çerçevesinde Defterdar Vekili Ali Ateş, Personel Müdür Vekili Aykut Zeytun, Gelir Müdür Vekili Kazım Altıntaş, Vergi Dairesi Müdür Vekili Orhan Tepe, Muhasebe Müdürü Mutaasım Avcı, Milli Emlak Müdürü Kenan Yıldar, Muhakemat Müdür Vekili Mustafa TahtacıKurumlar DSS Müdür Vekili Kasım Özkara, Gelir Şefi Cengiz Kara, Gelir Uzman Yardımcısı Fatih Arslan ve Gelir Uzmanı Aynur Çataloğlu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.Verginin en büyük hizmet kaynağı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, güçlü bir devlet olmak adına vergi bilincinin herkeste bulunması gerektiğinin vurguladı.Kastamonu'nun vergisine ve devletine bağlı olduğunun da altını çizen Başkan Babaş, "Defterdarlıklar devletimizin en güçlü kurumlarından biri. Defterdarlık kurumsal yapısı olan ve özveriyle çalışan bir hizmet kapısı. Onun için çalışan bütün kurum elemanlarına çok teşekkür ediyorum. Ben bir vatandaş olarak verginin yanındayım. Devletin temel unsurlarından biri vergidir. Geleceğimiz için verginin daima yanında olunmalı. Bundan dolayı vergi sisteminin benimsenmesini istiyorum. Verginin vatandaşlarımıza özellikle de çocuklarımıza iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.Kastamonu Defterdar Vekili Ali Ateş ise, vergi mükelleflerine teşekkür etti. Vergisini düzenli ödeyenlere teşvikler geleceğini de müjdeleyen Ateş, mükelleflerinin daima yanlarında olduğunu vurgulayarak amaçlarının vergi bilincini yükselterek kayıt dışı ekonomiyi önlemek olduğunu iletti.