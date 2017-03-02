02.03.2017 16:48:39

Vergi Haftası Etkinlikleri

Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Aksakal, Mal Müdürü İlker Karakurt Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Emine Şakar ve personeli vergi haftası nedeniyle Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.

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Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Aksakal, Mal Müdürü İlker Karakurt Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Emine Şakar ve personeli vergi haftası nedeniyle Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Aksakal, "Yarının mükellefleri yada yöneticileri olacak çocuklarımız da sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ile vergilerin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi konusunda mükelleflerin bilinçlendirilmesi, amaçlarımız arasındadır" dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahiner ise Ülkenin kalkınmasında vergi kültürünün gelişmesinin önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Şahiner, verginin okuma gibi, sosyal hayat gibi bir kültür olduğunu belirterek, vatandaşlardan vergi yükümlülüğü konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini istedi.Başkan Şahiner, ziyaret sonrası misafirlerine günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.