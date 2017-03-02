02.03.2017 15:18:22

Vergi haftası etkinlikleri

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Hasan Öztaş ve beraberindeki heyet Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

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Denizli Vergi Dairesi Başkanı Hasan Öztaş ve beraberindeki heyet Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanan 28. Vergi Haftası dolayısıyla Denizli Vergi Dairesi Başkanı Hasan Öztaş ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Vergi Dairesi Başkanı Öztaş, "Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda öğrencilerimizi bilgilendirip, vatandaşlarımıza vergi bilinci konusunda gerekenleri aktarıyoruz" dedi. Başkan Osman Zolan ise, 28. Vergi Haftasını kutlayarak, "Bu devletin yönetiminde hepimiz ortağız ve herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Vatandaşımızın verdiği vergilerden belediyemize de paylar geliyor. Bu güzel hizmetleri bugün yapabiliyorsak bunlar vatandaşımızın ödediği vergiler sayesindedir" dedi."Vergi kutsaldır"Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın gönlü de eli de bol. Hayırseverlerimiz okullar yaptırıyor, vatandaşımız vergisini veriyor. Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Vergi kutsaldır, bu ülkede yaşıyorsak kendi gücümüz oranında vergimizi ödeyeceğiz. Vergi borcunu ödeme konusunda diğer belediyelerinde çok çok önündeyiz. Hiçbir borcumuz olmadan günü gününe yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz" dedi.