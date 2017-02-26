27.02.2017 11:29:18

Vergi Haftası Bergama'da törenle kutlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, bu yıl 28. kez düzenlenen Vergi Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

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İzmir'in Bergama ilçesinde, bu yıl 28. kez düzenlenen Vergi Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Bergama ilçesinde program düzenlendi. Kaymakamlık binası önünde bulunan tören alanındaki programda, Bergama Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal'ın Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören, Mustafa Topal'ın günün anlam ve önemi hakkında yaptığı konuşma ile son buldu.Törene Bergama Belediye Başkan Vekili Ali Kahyaoğlu, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Cem Ali Çiftçi, Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Bürokratlar ile Bergama'da görev yapan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler katıldı.