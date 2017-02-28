28.02.2017 10:17:56

Vergi Dairesi'nden Kaymakam Güven'e ziyaret

Vergi Haftası kapsamında Kula Vergi Dairesi çalışanları Kula Kaymakamı Osman Güven'i makamında ziyaret etti.

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Vergi Haftası kapsamında Kula Vergi Dairesi çalışanları Kula Kaymakamı Osman Güven'i makamında ziyaret etti.Vergi Dairesi Müdür Vekili Yusuf Ercan, Vergi Dairesi Müdür Muavini Emine Dayan, İsmail Tomas ve Vergi Dairesi çalışanları, Vergi Haftası dolayısıyla Kula Kaymakamı Osman Güven'i ziyaret etti. Ziyarette Kula Vergi Dairesi Müdür vekili Yusuf Ercan, sunulan hizmetler ve hafta kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Kaymakam Güven'e bilgi verdi.Kula Kaymakamı Osman Güven, kurumun görev sahasına giren konular ve Kula Vergi Dairesi Müdürlüğünün hizmet sunumu konusunda değerlendirmelerde bulunarak tüm çalışanların Vergi Haftasını kutladı. Vergi bilincinin topluma yayılması gerektiğini bunun için vergi tabanının genişletilmesi gerektiğini ifade eden Güven, "Oranların düzenlenmesi, ekonomik hayatın kayıt altına alınması ve hepsinden önemlisi verginin tüm toplum olarak sunulmasını beklediğimiz kamu hizmetlerinin daha mükemmel olabilmesinin teminatı olması açısından önemini insanlarımıza çok iyi anlatılması gerekiyor" dedi.