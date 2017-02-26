27.02.2017 12:51:39

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı'dan Vali Demirtaş'a 'Vergi Haftası' ziyareti

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı ve beraberindeki heyet, '28. Vergi Haftası' kutlamaları kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

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Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı ve beraberindeki heyet, "28. Vergi Haftası" kutlamaları kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Vergi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Demirtaş'a çeşitli bilgiler verdi.Vergi Dairesi Başkanı Tunalı, bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında oda ve borsaların ziyaret edilerek görüş ve önerilerinin alınacağını, öğrencilere vergi bilincini aşılamak amacıyla okullarda konferanslar düzenleneceğini, ülkenin gelişip kalkınması yolunda verginin öneminin çeşitli etkinliklerle vurgulanacağını ifade etti.Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı ve beraberindeki heyetin ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, "Devletimizin, topluma hizmet edebilmesi için gereksinim duyduğu en önemli kaynaklardan biri kuşkusuz ki vergidir. Devletimiz, mükelleflerden topladığı vergiler ile hizmet üretiyor ve yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. Devletimizin, vatandaşa hizmet yolunda üstlendiği görev ve sorumluluğu yerine getirebilmesi için vergilerin zamanında tahsil edilmesi, mükelleflerimizin gerekli esas ve usullere uygun şekilde gerçek beyanda bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Ziyaretiniz vesilesi ile haftanızı canı gönülden kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.