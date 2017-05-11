SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
11.05.2017 18:07:32

Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Mustafa Elitaş imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri kesinleşmiş alacakları kapsam dahiline alınıyor.

Kanun teklifi; 31/03/2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını kapsıyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsam dahilinde.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanımları maden ruhsat sahaları bedeli karşılığında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ve bağlı ortaklıklara Bakan onayı ile devredilebilecek.

Emlak Bankası da, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kanunun yayıma girdiği tarihten itibaren tasfiye halinden çıkacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna olan katılım paylarının kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi ve azami altı eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme faizi, gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecek.
    YORUM YAZ
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.
11.05.2017 18:21:06
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
11.05.2017 18:18:43
Kastamonu’da kene vakası
Kastamonu’da kene vakası
Kastamonu’da kenenin ısırdığı kadın, hastaneye kaldırıldı.
11.05.2017 18:09:07
Başbakan Yıldırım, May ile görüştü
Başbakan Yıldırım, May ile görüştü
İngiltere Başbakanı May ile görüşen Başbakan Yıldırım, seçimler dolayısıyla mevkidaşına başarı dileklerini iletti.
11.05.2017 17:48:59
'İslamofobi gerçek İslam anlatılarak önlenebilir'
'İslamofobi gerçek İslam anlatılarak önlenebilir'
Müslüman gençler, İslamofobinin etkisinin azaltılması ve önlenmesi için İslam'ın daha iyi anlatılması, diyalog kurulması ve medyanın güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir.
11.05.2017 17:23:37
Gezi'nin palalı saldırganı için karar verildi
Gezi'nin palalı saldırganı için karar verildi
Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı.
11.05.2017 16:32:51
HDP'li Beştaş: Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok
HDP'li Beştaş: Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 'Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok, öldü' dedi.
11.05.2017 14:22:47
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları