22.02.2017 12:58:07

Venezuella'nın ünlü gazetecisi 93 yaşında hayatını kaybetti

Venezuella'nın önde gelen gazetecilerinden Sofa Imber, 93 yaşında hayatını kaybetti.

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Venezuella'nın önde gelen gazetecilerinden Sofa Imber, 93 yaşında hayatını kaybetti.1924 Moldova doğumlu gazeteci, ekonomik nedenlerle 1930 senesinde Venezuella'ya göç etmişti. Hayatını Venezuella'nın kültür hayatının gelişimine adayan Imber, 4 bin eserin sergileneceği "Sofia Imber Çağdaş Sanat Müzesi"ni (MACCSI) kurdu. Müze ilk kurulduğunda Latin Amerika'nın en iyi çağdaş sanat müzesi olarak nitelendirildi ve Imber'e "Venezuella Ulusal Plastik Sanatlar Ödülü"nü ve "Picasso Madalyası"nı kazandırdı. Imber, Picasso Madalya'sını kazanan ilk Latin Amerikalı unvanına da sahip.