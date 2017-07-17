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Venezuelalılardan 'sembolik' referandum
17.07.2017 12:14:10

Venezuelalılardan 'sembolik' referandum

Venezuela ve 80 ülkede sandık başına giden 7 milyondan fazla Venezuelalının yüzde 95'i, Devlet Başkanı Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması isteğine karşı çıktı.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından düzenlenen gayri resmi referandum için 7 milyondan fazla Venezuelalı, sandık başına gitti.

Venezuela'da belirlenen 2 bin noktanın yanı sıra 80 ülkede oy kullanan Venezuelalıların yüzde 95'i, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması teklifine karşı oy verdi.

Merkez Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cecilia Garcia Arocha, büyük üniversitelerin öğretim görevlilerinin garantör olduğu referandumla Venezuelalıların dünyaya ve hükümete açık bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Bu arada Venezuela'nın başkenti Caracas'ın Catia semtindeki oy kullanma merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Muhalefet, saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu.

Kolombiya'daki Venezuelalılar, başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Pereira, Manizales, Cartagena, Cali, Santa Marta gibi şehirlerde oluşturulan 32 noktada oy kullandı. Başkentte üç ayrı bölgeye sandık kuruldu. Şehir merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'nda kurulan sandık, ülkedeki Venezuelalıların oy kullanmak için en yoğun tercih ettiği yer oldu. Kentteki üç bölgeden yüzde 99 oranla muhalefetin lehine "evet" sonucu çıktı. Sabah erken saatlerden itibaren, Venezuela bayrakları ve pankartlarla meydanı dolduran Venezuelalılar oy verme işlemi bittikten sonra da bölgede kalmayı sürdürdü. Devlet Başkanı Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunarak 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda yaklaşık 80 kişi yaşamını yitirmişti. Protestolar, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Kongre'nin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.

Maduro yönetimi, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

 


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