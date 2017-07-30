30.07.2017 10:06:52

Venezuela yeni anayasayı yazacak kurucu üyelerini seçiyor

Yeni anayasayı yazacak kurucu meclis üyelerini seçmek için oy kullanmaya başladı.



Venezuela, tartışmalı yeni anayasayı yazacak kurucu meclis üyelerini seçmek için oy kullanmaya başladı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, televizyonda yayınlanan bir konuşmasında oylamayı "Venezuela'nın politik sisteminde yapılan en önemli seçim" olarak nitelendirerek "büyük bir zafer" tahmin ettiğini açıkladı.



Öte yandan muhalefet, oylamayı tanımayacaklarını bildirdi.



16 Temmuz'da Venezuela hükümetinin anayasa değişikliği için yeni kurucu meclis oluşturma planlarına tepki gösteren muhaliflerin öncülüğünde sembolik bir referandum düzenlenmişti. 7,1 milyon kişinin katıldığı referandumda seçmenlerin yüzde 90'ı 'hayır' oyu kullanmıştı. Oylamanın ardından, Maduro, ülkenin siyasi ve ekonomik krizden çıkışının tek yolunun kurucu meclis olduğunu belirterek halkı 30 Temmuz'da resmi bir oylamaya çağırmıştı.



Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar sırasında 113 kişi hayatını kaybetti.