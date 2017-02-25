25.02.2017 15:26:09

Venezuela ve Libya'nın BMGK'da oy kullanma hakkı askıya alındı

Venezuela ve Libya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) oy kullanma hakları askıya alındı.

BMGK, BM'ye milyonlarca dolar borçlanan petrol üreticisi Venezuela ve Libya'nın oy kullanma haklarının, 2016-2017 oturumunda askıya alınması kararı aldı.

Venezuela ve Libya'nın yanı sıra Papua Yeni Gine, Sudan, Vanuatu, Yeşil Burun Adaları'nın oy kullanma hakları da aynı dönem için askıya alındı.

Ocak ayı verilerine göre, oy kullanma haklarını geri kazanabilmek için Venezuela'nın BM'ye asgari 24, Libya'nın 6,5 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Diğer 4 ülkenin ödemesi gereken borç tutarları, 12 bin ile 265 bin dolar arasında değişiyor.

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, hükümet 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamıyor.

Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Libya'da ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi'nin Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonucu devrilmesinin ardından 6 yıl geçmesine rağmen ülkede istikrar sağlanamaması ekonomik sorunları beraberinde getirdi. 6 milyondan fazla nüfusa sahip Libya'da yaklaşık 2,4 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu belirtiliyor.