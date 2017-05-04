04.05.2017 22:49:48

Venezuela'daki protesto gösterileri

Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel, ülkedeki protesto gösterilerinin hedefindeki hükümete tepki gösterdi.

Dudamel, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında Venezuela'da ikinci ayına giren protesto gösterilerinde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Armando Canizales'in, zamanında kendi kariyerini de şekillendiren, devletin desteklediği "El Sistema" müzik eğitimi programının öğrencisi olduğunu belirtti.

Daha önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile samimiyetinden dolayı eleştirilen Dudamel, Maduro'ya ülkede gerilimi azaltması ve görevinden ayrılması için çağrıda bulundu.

Dudamel, "Halkı dinlemenin zamanı geldi. Yeter artık." ifadesini kullandı.

Kamu Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Carabobo eyaletindeki gösterilere müdahale eden 38 yaşındaki bir polisin ve başkent Caracas'taki gösterilere katılan 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Son iki ölüm vakasıyla ülkede ikinci ayına giren protesto gösterilerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükselmişti.

Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce kişi yaralanırken onlarca kişi gözaltına alındı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'taki kararıyla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü. Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protestolarını sürdürüyor.







