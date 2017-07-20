20.07.2017 16:19:49

Venezuela’da sular durulmuyor! Protestolarda bir genç yakılarak öldürüldü

Nisan ayında NicolásMaduro hükümetine karşı başlatılan ayaklanmalar sürüyor. HectorAnuel isimli gencin protestolar sırasında yakılarak öldürülmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96’ya çıktı.

TIMETURK | ÇEVİRİ



Venezuela Savcısı salı günü yaptığı açıklamada Anzoategui bölgesindeki protesto gösterilerinde yakılarak öldürülen gencin ölümünün araştırıldığını ve olayın en kısa süre içerisinde açığa kavuşturulacağını bildirdi. Savcı Twitter aracılığıyla paylaştığı mesajda olaya ilişkin ayrıntılara yer vermedi.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR



Salı günü ülkenin birçok noktasında gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerin ortak noktası muhalefet liderleri tarafından organize edilmemeleri ve aniden gelişmeleriydi. Ayrıca sokaklar ve caddeler geçişleri engellemek için protestocular tarafından çöplerle kapatıldı. Muhalif milletvekilleri ve ForoPenalVenezolano adlı insan hakları örgütü, Carabobo eyaletinde göstericilerin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını bildirdi. Muhalif milletvekiliJuanMiguelMatheusTwitter hesabından yaptığı açıklamada Carabobo eyaletinde göstericilerin polis tarafından keyfi tutuklamalarla alıkonulduğunu belirtirken, tutuklanan kişi sayısı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

GREV ÇAĞRISI



Tutuklamaların sayısı ve şiddetinin artmasınaneden olan gelişme muhalefetin; Parlamento, Katolik Kilisesi ve akademinin desteğiyle 7 milyon Venezuelalının anayasayı değiştirme yolunda Maduro hükümetini destekleyen Kurucu Meclis'in kararına karşı olduğunu göstermesi oldu. Muhalefet birliği yaptığı açıklamada amacının bir geçiş hükümeti kurmak olduğunu belirtti ve perşembe günü itibarıyla hükümetin kontrolü altındaki Kurucu Meclis'in üzerinde baskı yaratmak için genel grev çağrısında bulundu. (EL CONFIDENCIAL)