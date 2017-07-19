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Venezuela'da sokaklar yine karıştı
19.07.2017 13:38:41

Venezuela'da sokaklar yine karıştı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, sokaklar yine karıştı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, sokaklar yine karıştı. Nisan ayından bu yana gösterilerde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede bir kez daha sokağa çıkan binlerce muhalif, başkent Caracas'ta polisle karşı karşıya geldi.

Bir polis aracı, yola barikat kuran ve ellerindeki kalkanlarla direnen protestoculara çarptı. Olayın ardından polis yere düşen göstericileri gözaltına aldı.

Protestocuların attığı bir molotofkokteyli ise başka bir polis aracının alev almasına neden oldu.

Polisin biber gazı kullandığı çatışmalarda, protestocular sapanlarla taş attı.

Kamyonu pusuya düşürüp soydular

Birçok ürünün bulunamadığı Venezuela'da, ellerinde silah olan bir grup motosikletli, yolda takip ettikleri şeker kamyonunu pusuya düşürdü. Aracı molotofkokteyli atarak durduran grup, şoförü aşağı indirdi.

Enflasyon yüzde 1600

Enflasyon oranının yüzde 1600'e çıktığı Venezuela'da, halk gıda, ilaç, süt gibi temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmakta büyük güçlük çekiyor.

Hugo Chavez'in yerine geçen Nicolas Maduro'nun Mart ayı sonunda parlamentoyu devre dışı bırakan adımı atması, ülkedeki gösterilerin fitilini ateşledi. Karar daha sonra geri çekilse de kalabalıkların öfkesi dinmiş değil.

Trump'tan sembolik referanduma destek

Muhalifler, son olarak hafta sonu 7 milyon kişinin oy kullandığı sembolik bir referandum düzenledi. Söz konusu oylama, 30 Temmuz'da Başkan Maduro'nun kurucu meclis oluşturmak için gitmeyi hedeflediği referanduma yanıt olarak hayata geçti.

Sandığa giden yedi milyon seçmenden yüzde 95'i Maduro'nun anayasanın yeniden yazılmasını sağlayacak teklifine karşı oy verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayla Maduro'yu topa tuttu ve referanduma desteğini açıkça ilan etti. ABD lideri Trump, Maduro'nun 30 Temmuz planının başarılı olması halinde Washington'ın çok güçlü ve süratli ekonomik adımlar atacağı uyarısını yaptı.

Nicolas Maduro, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada "Bundan daha fazla demokrasi imkansız" demişti.

 


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