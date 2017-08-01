01.08.2017 11:30:25

Venezuela'da muhalif liderlerin evlerine baskın!

Venezuela'da muhalif liderler Leopoldo Lopez ile Antonio Ledezma evlerine baskın yapılarak polis tarafından alındı.

Reurters'da yer alan habere göre, Venezuela'daki muhalefet liderler Leopoldo Lopez ile Antonio Ledezma ev hapsinde oldukları evlerinden polis baskınıyla alınıp götürüldüler. Muhalif liderlerin nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

TWİTTER ÜZERİNDEN DUYURDULAR

İkilinin ailesi durumu Twitter hesabından duyurdu. Lopez'in eşi ve Ledezma'nın kızı, iki liderin akıbetinden Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu sorumlu tutacaklarını söyledi.



Nisan ayından bu yana kaos yaşanan Venezuela'daki hükümet karşıtı protestolarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.



ABD MADURO'NUN MAL VARLIĞINI DONDURDU



Daha önce Venezuela hükümetinde yer alan 12 kişinin ABD'deki mal varlıklarını donduran ABD Hazine Bakanlığı, bu kez de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mal varlığını dondurdu. ABD Hazine Bakanlığı'nın bu hamlesi, Venezuela'daki tartışmalı Kurucu Meclis seçimlerinden bir gün sonra geldi.