31.07.2017 13:24:24

Venezuela’da Anayasa’yı yeniden yazacak kurul seçiliyor

Venezuela’da ülke çapında büyük protestolara sebep olan Anayasa’yı yeniden yazacak Kurucu Meclis temsilcilerinin seçilmesine yönelik oylama dün başladı.

TIMETURK | ÇEVİRİ



Oylama sırasında açıklama yapan Maduro, Kurucu Meclis seçimini askıya almadığı takdirde Venezuela devletine yönelik ekonomik yaptırımlar uygulayacağını belirten ABD Başkanı hakkında, "İmparator Donald Trump, halkı oy verme hakkından alıkoymak istiyor" şeklinde konuştu.

MUHALEFET PROTESTO EDİYOR



Muhalefet, seçimi demokrasinin çöküşü ve petrol zengini ülkenin ekonomik erozyonu olarak gördüğü için seçime katılmıyor.



ANAYASA OYLAMASI SONRASI NE OLACKA?



545 temsilciden oluşacak olan bu yeni kurul, Anayasa'yı yeniden yazma yetkisine ve muhalefetin güçlü olduğu Meclis ve Başsavcılık makamı dahil birçok kurumu lağvetme yetkisine sahip olacak. Başsavcılık ile hükümetin arasının iyi olmadığı biliniyor.



ELEŞTİRİLER



Uluslararası topluluklar Maduro'nun anayasayı değiştirme önerisini sert bir dille eleştirmiş ve geri adım atması yönünde zorlamış, ancak Kurucu Meclis'in ülkede huzuru sağlamanın tek yolu olduğu konusunda ısrarcı olan sosyalist lider eleştirilere kulak asmamıştı. Halen devam eden protestolarda ise ölü sayısı 113'e yükseldi.

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