06.02.2017 18:23:56

Venedik Komisyonu AK Parti grubunu ziyaret etti

Venedik Komisyonu AK Parti grubunu ziyaret etti.

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Venedik Komisyonu AK Parti grubunu ziyaret etti.Venedik Komisyonu üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti.