25.02.2017 10:53:40

Velilere çocuk hakları bilgilendirmesi

Düzce Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda velilere özellikle zihinsel engelli çocukların velayet hakları, reşit olan engellilerin 18 yaşından sonra hukuken kısıtlanması için izlenecek yol hakkında bilgiler verdi.

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Düzce Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda velilere özellikle zihinsel engelli çocukların velayet hakları, reşit olan engellilerin 18 yaşından sonra hukuken kısıtlanması için izlenecek yol hakkında bilgiler verdi.Düzce Barosu Çocuk Hakları Komisyonunun kamu kurumları ile işbirliği çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda orta ve ağır seviyede zihinsel engelli çocukların eğitim görmekte olduğu Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi birinci kademe okulunun daveti üzerine veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Komisyon üyesi Av. Bahar Yılmaz Temel tarafından velilere hukuksal konularda bilgilendirme yapıldı.Yapılan bilgilendirmede özellikle zihinsel engelli çocukların velayet hakları, reşit olan engellilerin 18 yaşından sonra hukuken kısıtlanması için izlenecek yol ve başvuru makamları konuları aktarıldı, velilerin soruları cevaplandırıldı.Baro Başkanı Av. Azade Ay, bilgilendirme toplantıların devam edeceğini söyledi.