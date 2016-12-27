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Velilere beslenme uyarısı
27.12.2016 14:52:52

Velilere beslenme uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, okul çağındaki öğrencilerin yanlış beslenmelerinden dolayı ileriye dönük büyük sağlık problemleri yaşayabileceğini ifade ederek aileleri uyardı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, okul çağındaki öğrencilerin yanlış beslenmelerinden dolayı ileriye dönük büyük sağlık problemleri yaşayabileceğini ifade ederek aileleri uyardı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında il, ilçe ve şehir dışında, işyeri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdiği sağlık konferanslarına devam ediyor. Birbirinden farklı konularda alanında uzman doktorların anlatımıyla gerçekleştirilen konferanslarda bilgilendirmeye yönelik insanlara sağlık konusunda önemli açıklamalar yapılıyor.

Bu kapsamda Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz tarafından Samsun Fatih Temiz İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve okul idaresinin katılımıyla "Okul çağında beslenme ve çocukların beslenme alışkanlıkları" üzerine konferans verildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Herşeyin başı sağlık" anlayışı ile düzenledikleri konferanslarda farklı konularda bilgiler verildiğini söyledi.

Kaliteli ve yeterli beslenme

Yanlış beslenmeye bağlı olarak gelişen sağlık problemleri hakkında konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, "Okul çağı, 6-11 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde kazanıldığı bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10-12, erkeklerde ise 11-14 yaşında başlar. Vücut ağırlığındaki artış yaklaşık 20 yaşına kadar devam eder. Boy uzunluğunda artış ise kızlarda 17 yaştan sonra genellikle durur, erkeklerde yavaş da olsa devam eder. Büyüme süreci önemli miktarda enerji ve yeni dokuların yapımı için daha fazla miktarda protein, vitamin ve mineralleri gerektirir.

Tüm enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli karşılanabilmesi için 6-11 yaş grubu çocukların tüketmeleri gereken besinlerin kaliteli ve yeterli miktarlarda olması önemlidir. Fastfood ile beslenme alışkanlığı: Günümüzde yaşantımıza bu tip beslenme alışkanlığı, hızlı yaşam temposu sebebi ile doğmuş ve sonrada bir endüstri ve yaşam tarzı haline gelmiştir. Ülkemizde ilkokul yıllarına kadar bu tip beslenme inmiştir. Okul çağı öğrencilerinde karşımıza çıkan diğer problem öğün atlanmasıdır. En çok sabah kahvaltısı atlanmaktadır. Okula yetişme telaşı, yetersiz zaman gibi mazeretler ile bu öğün atlanmaktadır. Ayrıca kız çocukları arkadaşlarından etkilenerek şişmanlama korkusu ve kilo kontrolü yapma bahanesi ile yetersiz beslenmektedir. Öğün atlanınca fastfoodlar devreye girmektedir. Aile kahvaltının önemini çocuğa anlatırken; kahvaltının ileriki yılları da olumlu etkileyecek alışkanlık olduğunu, güne iyi başlangıç yapmanın iyi bir sırrı olduğu belirtilmeli derslerinde başarmanın en önemli faktörü olduğu söylenerek bu öğün atlanmaması gerektiği belirtilmelidir Çocuklarınıza beslenme çantaları hazırlayınız. Dışarıda satılan sağlıksız yiyecekler yerine kendiniz evde hazırlayınız. Örneğin peynirli bir sandviç+meyve+ayran +fındık/ceviz/badem gibi. Hem daha sağlıklı ve besleyici hem de daha temizdir" diye konuştu.

Çocuklarda şişmanlık

Diyetisyen Elanur Yılmaz şu bilgileri verdi: "Genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı şişmanlık bazen çocukluk ve ergenlik çağında önemli sorun olmaktadır. Aşırı yeme alışkanlığı bazen ailesel kaynaklı bir sorunla da ilgili olabilir. Uygunsuz beslenme alışkanlığı ve hareketsiz yaşamda çevresel faktörler olarak şişmanlıkta rol alır. Televizyon ve bilgisayar başında geçirilen zamanın artması ve bunların karşısında yüksek enerjili ve düşük besleyici değeri olan besinlerin alınması, dersler sebebi ile çocukların evde işlere yardım etmelerinin azalması, servis ile okula kadar gitme, yürüme ve spor alışkanlıklarının olmaması şişmanlığa davetiye hazırlar. Şişman çocuğu tedavi ederken diyet, egzersiz ve aile beraber davranış tedavisi gerekmekte tedavi de ani kilo kayıplarından büyüme geriliğine yol açacak kısıtlamalardan kaçınılmalıdır."
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