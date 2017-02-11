11.02.2017 11:34:04

Velilerden ortak tepki

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin bir kısmının ek binaya taşınabileceği iddiasına veliler tepki gösterdi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin bir kısmının ek binaya taşınabileceği iddiasına veliler tepki gösterdi.15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen binanın bahçesinin bulunmadığı ve konumunun sıkıntılı olduğu gerekçesiyle veliler taşınma işleminin yapılmamasını istediler.Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'nde Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, veli ve öğretmenlerle istişare toplantısı yaptı. Toplantıya katılan veliler, taşınma fikrine sıcak bakmadıklarını bildirdiler. Kaymakam Atilla Selami Abban ise henüz daha verilmiş bir kararın olmadığını söyledi. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan ise dershanesi binasında eğitim ve öğretime uygun olduğunu söyledi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise "Burada olmamızın nedeni sizlerin görüşlerini alarak bir çalışma yapmaktır. Henüz daha verdiğimiz kesin bir karar yok. Çalışma aşamasındayız" ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdür Hüseyin Gümüş ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen müfettişler ile bir çalışma yapacaklarını ve kararı 10 güne kadar vereceklerini söyledi.