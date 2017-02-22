22.02.2017 17:45:26

Veliler okulu gönüllü temizliyor

VAN (İHA) â€' Van'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesindeki veliler, okulu gönüllü temizliyor.

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VAN (İHA) â€" Van'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesindeki veliler, okulu gönüllü temizliyor.İlçeye bağlı Böğrüpek İlk ve Ortaokulunda hizmet alımından çalışan Fazıl Demir, Abudullah Güner ve Çetin Tulan, hizmet süreleri dolduktan sonra okuldan ayrılmayarak gönüllü olarak okulu temizliyor. Böğrüpek İlk ve Ortaokulu Müdiresi Şule Aydın, okulun öğretmen ve öğrenciler için çok önemli bir yer olduğunu söyledi. Aydın, "Özellikle Fazıl Amca okulumuzun kaloriferi, elektriği, tesisatı, yani aklınıza gelebilecek her türlü tamir ve onarımını yapıyor. Babamız gibi okulumuzun temizliğiyle ilgileniyor. Bizlere çay yapıyor. Bu konuda çok şanslıyız. Böyle bir yerde, böyle sıcak insanların olması bizleri mutlu ediyor. Şimdi de çocuklara anne ve baba gibi davranıyorlar. Gece gündüz okulla ilgileniyorlar. Özellikle yazın tatile gittiğimizde genelde kırsal mahallede okullarının camları kırık, bahçeleri kirli olur, ama biz geldiğimizde okulumuzu bıraktığımız gibi buluyoruz" dedi.Çocuklarının eğitim gördüğü okulda gönüllü olarak çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Demir, "Çocuklarımız üşümesin, kalemine sıcak sarılsın. Onun için okulu sıcak tutuyoruz. Geceleri de kaloriferi sık sık kontrol ediyoruz. Çünkü bizim buranın kışı çok sert geçiyor. O yüzden okulu sürekli sıcak tutuyoruz" diye konuştu.Gönüllü olduklarını ve hiç zorlanmadıklarını ifade eden Güner ise, "Çocukları çok seviyoruz. Bundan dolayı okuldan ayrılmayarak onların rahat, temiz ve sıcak bir ortamda eğitim görmelerini istedik" ifadelerini kullandı.