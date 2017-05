05.05.2017 12:53:44

Veli Efendi değil, Edirne

Edirne'de, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenliklerinde gerçekleştirilen at yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Baharı karşılamak için Kakava ateşi öncesi atlarını koşturan Roman jokeyler altını kaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Edirne'de, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenliklerinde gerçekleştirilen at yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Baharı karşılamak için Kakava ateşi öncesi atlarını koşturan Roman jokeyler altını kaptı.Edirne Belediye Başkanlığınca düzenlenen Hıdırellez ve Kakava Şenlikleri bugün Roman vatandaşların at yarışıyla başladı. Edirne Kapalı Cezaevi karşısında oluşturulan yarış alanında baharı karşılamak için atlarını koşturan Romanlar, Kakava'yı kutladı. Yarışmaya katılan 7 at, 3 bin 200 kilometrelik pistte koştu. Her yıl düzenlenen at yarışlarında bu yıl birinciliği geçen yıl da birinci olan Yalçın Derebeyi'nin jokeyliğini yaptığı Yamanülkü isimli at aldı.Vatandaşlar da yarışmayı izlemek için pistin etrafında toplandı. Yarış öncesinde aileleriyle alana gelenler müzik eşliğinde eğlendi. Romanlar birinci olan ata yoğun ilgi gösterdi ve çalan müzik eşliğinde tezahüratta bulundu.Edirne Belediye Meclisi Üyesi Erkan Makas, dereceye giren ilk üç at sahibine tam altın, yarım altın ve çeyrek altın hediye etti.