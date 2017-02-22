22.02.2017 17:49:17

Vefat eden ressam Özbaşakçı anısına sergi açılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl vefat eden ressam Mehmet Ali Özbaşakçı'nın öğrencileri vefatının 1. Yılında hocaları anısına resim sergisi düzenleyecek.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl vefat eden ressam Mehmet Ali Özbaşakçı'nın öğrencileri vefatının 1. Yılında hocaları anısına resim sergisi düzenleyecek.Kdz. Ereğli ilçesinde ressamlık yapan ve birçok kişiye resim yapmayı sevdiren merhum Mehmet Ali Özbaşakçı'nın öğrencileri vefatının 1. Yılında hocaları için 120 eserden oluşacak resim sergisi düzenleyecek. Birçok kursiyerin yapımına devam ettiği tablolar 9 Mayıs'tan itibaren Osman Zeki Oral sergi salonunda sergilenecek.Resim sergisi için hazırlanan kursiyerlerden Ayhan Altuntaş, resim yapmayı çocukluğundan bu yana çok sevdiğini söyledi. Altuntaş konuşmasında "Mehmet Ali hocam benim edebiyat öğretmenimdi. Resime de ilgi duyduğum için biraz daha yakın durduk kendisine. Son senelerde de atölyesinde bulunduk. Kendisinden faydalandık. Ve kısa süre önce de rahmetli oldu. Seviyoruz ve de hocamızın anılarını yaşatmaya çalışıyoruz. Burada kendimizi mutlu hissediyoruz" dedi.Resim atölyesinin en genç kursiyerlerinden Tuba Yaman ise kendisinin en büyük isteğinin kişisel resim sergisi açmak olduğunu söyledi. Yaman konuşmasında şunları söyledi: "3 yıldır buraya devam ediyorum. Ara sıra Vasfiye hocam ile buraya gelemediğim zamanlarda da hocama internet üzerinden ulaşıp çizimlerimi yolluyorum. Kendisinden akıl alıyorum. Her çizimde kendimizi biraz daha geliştiriyoruz. Bu sayede de kendimize daha fazla katkı sağlıyoruz. Benim hedefim şu anda kişisel sergi açmak. Resim adına tamamen insanların beyninde yer edinmiş olmak."Kurs hocası Vasfiye Bostan ise Mehmet Ali Özbaşakçı hocanın geleneklerini sürdürmek istediklerini anlattı. Atölyede eğitim alan kursiyerlerin eserlerini 9 Mayıs' da açılacak olan sergide halkın beğenisine sunacaklarını belirten Bostan, maçlarının Mehmet Ali Özbaşakçı hocanın atölyede ki çalışmaları ve çizgisini ellerinden geldiğince sürdürmek olduğunu ifade etti.