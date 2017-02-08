08.02.2017 10:56:17

Vefalı dostun şüphesi, çiftin hayatını kurtardı

Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Osman Susamcı'nın işe gelmemesinden şüphelenip eve kadar gelen mesai arkadaşının sağlık ekiplerine erken haber vermesi, çiftin hayatını kurtardı.

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Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Osman Susamcı'nın işe gelmemesinden şüphelenip eve kadar gelen mesai arkadaşının sağlık ekiplerine erken haber vermesi, çiftin hayatını kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6012 Sokaktaki 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Susamcı (54) ve Hatice Susamcı (55) çifti gece kömür sobasının yandığı odada uyudu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yardım Merkezinde çalışan Osman Susamcı'nın işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşı Veysel Tosun, cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Israrla aramasına rağmen Osman Susamcı'dan cevap alamayan Veysel Tosun, durumu ailenin İstanbul'daki kızları Emine'ye bildirdi. Ailesine ulaşamayan Emine, üst kattaki komşulardan yardım istedi. Pencereden içeri bakan komşuları Susamcı çiftinin hareketsiz şekilde yattıklarını gördü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, içeride sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesi olduğunu düşünerek, kapıyı kırdı. Oda havalandırılırken, komşular da Susamcı çiftine ilk müdahaleyi yaptı. Birkaç ay önce kalp ameliyatı geçiren Osman Susamcı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, Hatice Susamcı ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Osman Susamcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Eve gelen Osman Susamcı'nın mesai arkadaşı Veysel Tosun, "Osman sabah mesaisine gelmedi. Telefonla aramalarıma cevap vermeyince, İstanbul'daki kızını aradım. Kızı komşulara ulaşarak, bu durumu öğrendi. Olayı erken fark etmemiz şans oldu" dedi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.