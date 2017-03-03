03.03.2017 15:25:50

VEDAŞ yetkilisinden Başkan Vekili Öztürk'e ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) yetkilisi Turan Beşok, Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

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Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) yetkilisi Turan Beşok, Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ü makamında ziyaret etti.Ziyarette Beşok, ilçede sık sık yaşanan elektrik kesintileri ile bu kesintilerin önüne geçilmesi için yapılması gerekenler hususunda Başkan Vekili Öztürk'e bilgi verildi. Beşok; "VEDAŞ olarak Başkale'ye yapmak istediğimiz birçok hizmet var. Burada tabi ki kilit nokta vatandaşlar. Vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi, bize yapacakları en büyük yardım olacak. Biz de elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. Abonelik işlemleri ve güncellemeleri, sayaç değişiklikleri, abone hatlarının yenilenmesi, borç ödeme ve taksitlendirme kolaylığı, daha önceki hatalı faturaların düzeltilmesi ile ilgili kurum olarak üzerimize düşeni yapacağız. Sokak aydınlatmaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Şebekelerde bakım ve benzeri çalışmaları da şirketimizin mali bütçesi ölçüsünde değerlendirmeye alacağız" dedi.