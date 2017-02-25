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VEDAŞ'tan hentbol takımı oyuncularına moral kahvaltısı
26.02.2017 12:43:51

VEDAŞ'tan hentbol takımı oyuncularına moral kahvaltısı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından Hentbol Erkekler 2. Lig D Grubunda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü sporcularına moral kahvaltısı düzenlendi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından Hentbol Erkekler 2. Lig D Grubunda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü sporcularına moral kahvaltısı düzenlendi.

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen programda konuşan VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu, sporun önemine değindi. VEDAŞ olarak her zaman kentteki sporcuların yanında olduğunu ve ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Okuducu, "Bunlar bizim çocuklarımız. Onların büyük yerlere gelmesi bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda ilimizi en güzel şekilde temsil eden tüm sporcuları kutluyor, başarıların devamını diliyorum" dedi.

Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Antrenörü Müslüm Karaboğa ise VEDAŞ tarafından verilen desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Başarılı olduğumuz bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen VEDAŞ yetkililerine, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Beşir Atalay ile Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a teşekkür ediyorum. Bizler sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bu kapsamda tüm yetkililerimizin ve Van halkının salon sporlarına da ilgi duymalarını ve onları desteklemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

26 Şubat günü Batman Belediyesi Üniversite Spor Kulübü ile karşılaşacaklarını ifade eden Karaboğa, tüm Van halkını maça beklediklerini söyledi.
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