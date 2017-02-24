24.02.2017 10:35:23

Veda yemeğinde duygu dolu anlar

Tekirdağ'da 5 yıllık görevinin ardından tayini çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler için yapılan veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

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Tekirdağ'da 5 yıllık görevinin ardından tayini çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler için yapılan veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplam 5 yılı aşkın bir süre İl Müdürlüğü yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanan Halis İşler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mevcut tüm personeli, eğitim uzmanları ve emekliye ayrılmış idarecilerinin de katıldığı bir yemekle veda etti.Öğretmenevindeki veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı. İl Müdür İşler Tekirdağ'da çalıştığı 5 yıl boyunca son derece uyumlu bir yönetim ekibi ve her biri birbirinden değerli bütün diğer çalışanlarıyla verimli bir çalışma sergilediklerini, her birinden ayrı ayrı memnun ve razı olduklarını, kendilerinin de ondan razı olmasını umduğunu belirterek karşılıklı helalleşme arzusunu belirtti.Görev süresince yaşadığı bazı tatlı anılar, güzel tespitler, hoş anekdotlardan örnekler veren İşler, bu güne kadar devletine sadakatle hizmet etmeğe çalıştığını, verilen görevlerin zaman ve zeminini sorgulamadan üstlendiğini, bundan sonrada şartlar el verdiği müddetçe bu tavırla hizmetine devam edeceğini ifade ederek, yerine il müdürü olarak gelecek arkadaşı da tanıdığını, bu ekiple onun da güzel hizmetler sunacağını belirtti.Daha sonra kendilerine hediyelerini ve plaketlerini sunmak üzere davet edilen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fuat Asım Arvas ve Hasan Basri Kuzu da duygularını paylaşarak, Halis İşler'in "İyi bir müdür, sadık bir dost, güvenilir bir sırdaş, vefalı bir arkadaş" olarak hep hatırlanacağını ifade ettiler.Yemekli veda toplantısı buruk ve hüzünlü bir atmosferle son buldu.