15.07.2017 13:20:51

Vaz Te Çin'e transfer oldu

Geçen sezon Akhisar Belediyespor'da ligin en skorer isimleri arasında yer alan Ricardo Vaz Te'yi, Henan Jianye kadrosuna kattı.

Henan Jianye Kulübü, Akhisar Beldediyespor'da sözleşmesi sona eren Vaz Te ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. CV'sinde West Ham, Bolton gibi Premier Lig ekipleri yer alan Portekizli golcünün adı Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

30 yaşındaki golcü geride bıraktığımız sezon Akhisar formasıyla 14'ü Türkiye Kupası olmak üzere 40 resmi maçta 25 gol kaydetmişti.