24.02.2017 14:52:22

Vatandaşların istek ve taleplerini dinliyorlar

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Fatsa İlçe Müdürü Metin Kırışak, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Fatsa İlçe Müdürü Metin Kırışak, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.SGK Müdürü Metin Kırışak ve kurum çalışanları, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde yaşlılık aylığı bağlanan Ömer Uygun'u ziyaret etti. Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren Müdür Kırışak, "Fatsa Sosyal Güvenlik Merkezi olarak, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında Fatsa Kurtuluş Mahallesi'nde yaşlılık aylığı bağlanmış olan Ömer Uygun'u evinde ziyaret ettik. Kendilerine İl Müdürümüzün selamlarını ileterek, istek ve taleplerini dinledik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda bu tip ziyaretleri gerçekleştireceğiz" dedi.