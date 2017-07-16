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Vatandaşlar yurt genelinde 'demokrasi nöbeti'nde
Vatandaşlar yurt genelinde 'demokrasi nöbeti'nde
16.07.2017 22:23:21

Vatandaşlar yurt genelinde 'demokrasi nöbeti'nde

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar, 'demokrasi nöbetlerini' sürdürüyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kısıklı başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti. 

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Kısıklı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı.

Vatadandaşlar, etkili olan yağmurda ıslanmamak için karton ve şemsiye kullandı.

Taksim Meydanı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Taksim Meydanı'nda vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Gaziantep

15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümünün ertesi gününde, Gaziantep'te binlerce vatandaş "demokrasi nöbeti"ne katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen binlerce vatandaş, demokrasi nöbetine destek verdi. 

Vatandaşlardan bazıları FETÖ'yü lanetleyen pankartlar açtı. 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 

Tasavvuf musikisi ve mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, belediyelerce vatandaşlara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.

Programda, vatandaşlar sık sık tekbir getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

 

Samsun

Kavak ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında vatandaşlar, Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplandı. Öner Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Kavak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Oto Garı'na gelen vatandaşlar burada demokrasi nöbeti tuttu.

Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

 

Eskişehir Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

İzmir

İzmirliler, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Konak Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Trabzon

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, Trabzon'da Atatürk Alanı'nda bir araya gelen vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam etti.

Mardin

Midyat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi, demokrasi nöbeti tuttuldu, camilerde sela okutuldu.


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