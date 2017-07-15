SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Vatandaşlar tekbirlerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde toplanıyor
15.07.2017 18:30:56

Vatandaşlar tekbirlerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde toplanıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar meydanlara akın ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler sebebiyle İstanbul'un birçok semtinden yola çıkan İstanbullular bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü helikopterden inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Uçak havadayken F16'lar, kanat hizasına gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladı.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle Kısıklı'daki konutuna geçerken de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yılında anma töreninin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, helikopter pistinden makam aracıyla Kısıklı'daki konutuna geçerken, ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

VATANDAŞLAR, TÖREN ALANINA ALINMAYA BAŞLANDI

Bu arada, vatandaşlar Milli Birlik Yürüyüşü için Çengelköy, Kısıklı ve Altunizade'de toplanmaya başladı. Anma töreninin gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında kurulan etkinlik alanına da vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek alınıyor.

15 Temmuz gecesi köprüde şehit olan vatandaşlar anısına inşa edilen Şehitler Makamı'nın karşısına kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla çeşitli sloganlar atıyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu ise platformun tam karşısına kurulan basın platformunda etkinliği takip ediyor. Alanda çok sayıda ambulans bekletilirken, sağlık kabini, mescit çadırları ve dinlenme yerleri de bulunuyor.

Anma töreni, Çengelköy, Kısıklı ve Altunizade'de toplanan vatandaşların 18.30'da yürüyerek etkinlik alanına gelmesiyle başlayacak. 

 


        YORUM YAZ
    Bekir İrtegün gözaltına alındı
    Bekir İrtegün gözaltına alındı
    Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir forması da giyen futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ soruşturması kapsamında Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.
    15.07.2017 18:14:20
    Kırkpınar'da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde kaldı
    Kırkpınar'da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde kaldı
    656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde pehlivanlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bir pehlivan çıkan arbedede yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    15.07.2017 18:13:29
    Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi
    Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi
    656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ikinci tur güreşleri tamamlandı.
    15.07.2017 18:12:18
    Bolu Dağı trafiği felç oldu
    Bolu Dağı trafiği felç oldu
    TEM otoyolunda yol yapım çalışması nedeniyle Ankara istikameti Kaynaşlı turnikelerinden kapatılarak trafik D-100 Karayolu Bolu Dağına verildi. Bolu Dağı'nda trafik durma noktasına gelirken yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
    15.07.2017 18:12:02
    Şehide son veda
    Şehide son veda
    Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci için memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tören düzenlendi.
    15.07.2017 18:11:49
    Kilis tarımdaki gücünü ticaretle taçlandıracak
    Kilis tarımdaki gücünü ticaretle taçlandıracak
    Suriye'de yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Kilis, sınırdaki olayların etkisinden sıyrılıp ticari faaliyetlerle anılmak istiyor.
    15.07.2017 17:53:13
    Çay rekoltesinde düşüş bekleniyor
    Çay rekoltesinde düşüş bekleniyor
    İkinci sürgün yaş çay döneminde de iklim şartlarına bağlı olarak rekoltede düşüş bekleniyor.
    15.07.2017 17:48:28
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
    Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
    Yeni KHK yayınlandı: Binlerce kişi ihraç edildi
    Yeni KHK yayınlandı: Binlerce kişi ihraç edildi
    Türkiye 'füze' anlaşması imzaladı
    Türkiye 'füze' anlaşması imzaladı
    Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
    Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
    'Tek tip' kıyafet konuşuluyordu, Adalet Bakanlığı'ndan 'Hero' genelgesi!
    'Tek tip' kıyafet konuşuluyordu, Adalet Bakanlığı'ndan 'Hero' genelgesi!
    ABD'den 15 Temmuz mesajı
    ABD'den 15 Temmuz mesajı
    IŞİD'in canlı bombaları Reina katliamı ve Diyarbakır saldırısını anlattı
    IŞİD'in canlı bombaları Reina katliamı ve Diyarbakır saldırısını anlattı
    ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve S-400 açıklaması!
    ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve S-400 açıklaması!
    Darbeci Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!
    Darbeci Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!
    PKK'nın kaçırdığı Necmettin öğretmenden acı haber!
    PKK'nın kaçırdığı Necmettin öğretmenden acı haber!
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
    İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
    2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
    2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
    Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
    Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
    NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
    NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
    'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
    'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
    İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
    İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
    'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
    'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
    Bebeğini denize atan anne konuştu
    Bebeğini denize atan anne konuştu
    ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
    ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
    15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
    15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler

    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları