15.07.2017 18:30:56

Vatandaşlar tekbirlerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde toplanıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar meydanlara akın ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler sebebiyle İstanbul'un birçok semtinden yola çıkan İstanbullular bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gidiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü helikopterden inceledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.



Uçak havadayken F16'lar, kanat hizasına gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladı.



Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle Kısıklı'daki konutuna geçerken de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yılında anma töreninin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inceledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, helikopter pistinden makam aracıyla Kısıklı'daki konutuna geçerken, ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.



VATANDAŞLAR, TÖREN ALANINA ALINMAYA BAŞLANDI



Bu arada, vatandaşlar Milli Birlik Yürüyüşü için Çengelköy, Kısıklı ve Altunizade'de toplanmaya başladı. Anma töreninin gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında kurulan etkinlik alanına da vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek alınıyor.



15 Temmuz gecesi köprüde şehit olan vatandaşlar anısına inşa edilen Şehitler Makamı'nın karşısına kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla çeşitli sloganlar atıyor.



Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu ise platformun tam karşısına kurulan basın platformunda etkinliği takip ediyor. Alanda çok sayıda ambulans bekletilirken, sağlık kabini, mescit çadırları ve dinlenme yerleri de bulunuyor.



Anma töreni, Çengelköy, Kısıklı ve Altunizade'de toplanan vatandaşların 18.30'da yürüyerek etkinlik alanına gelmesiyle başlayacak.