04.02.2017 15:19:28

Vatandaşlar kar festivalinde çocuklar gibi eğlendi

Kahramanmaraş'ta bu yıl ikincisi düzenlenen kar festivaline binlerce kişi katıldı.

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Kahramanmaraş'ta bu yıl ikincisi düzenlenen kar festivaline binlerce kişi katıldı.Dulkadıroğlu İlçe Belediyesi tarafından 2 bin 100 metre rakımdaki şehir merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Yedikuyular mevkiinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kar Festivali'ne katılan Kahramanmaraşlılar, adeta çocukluklarına geri döndü. İl dışından birçok vatandaşın da katıldığı festivalde sucuk ekmek ve çay ikramı yapıldı.Türkiye'de tek kişilik protestocusu olarak tanındığını söyleyen 67 yaşındaki Ali Bilir, insanların içindeki dertleri bir nebze atabilmelerine yardımcı olan kar festivalini beğendiğini söyleyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.Etkinliğe katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat öğrencileri, 20 kişilik bir tren oluşturarak naylon poşet üstünde kaydı. Şenliğe şenlik katmak için geldiklerini söyleyen ilahiyat öğrencisi Uğur Kocabey, "Şu anda Yedikuyulardayız, kar festivaline geldik. Mükemmel bir atmosfer var burada. Harikulade bir organizasyon var. Şenliğe şenlik katabilmek adına 20 kişilik bir ekiple tren yaptık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat bölümü öğrencileri adına bismillah değip kayacağız" dedi.Festivale şehir dışından gelen vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek ikincisi düzenlenen organizasyonun her yıl tekrarlanmasını istedi.