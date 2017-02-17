17.02.2017 20:07:16

Vatandaşlar FETÖ'nün ders kitaplarını ayaklar altında ezdiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanalizasyon borusuna kimyasal madde dökülmesi sonucu çıkan kokular nedeniyle, bir süreliğine taşınması planlanan okul için FETÖ'ye ait bir dershane boşaltılınca örgüte ait ders kitapları vatandaşlar tarafından yerlere atılarak ayaklar altında ezildi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanalizasyon borusuna kimyasal madde dökülmesi sonucu çıkan kokular nedeniyle, bir süreliğine taşınması planlanan okul için FETÖ'ye ait bir dershane boşaltılınca örgüte ait ders kitapları vatandaşlar tarafından yerlere atılarak ayaklar altında ezildi.Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, kimyasal atık toplayan bir firma tarafından boşaltıldığı belirlenen endüstriyel atığın çevreye yaydığı koku nedeniyle Şehit Dinçer Ersoy İlkokulunda eğitim durma noktasına geldi. Koku sorunu ortadan kalkana kadar, bu okulun öğrencileri geçici olarak FETÖ'nün eski dershanesinde eğitim görmesi planlandı. Bu plan kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne devri gerçekleşen ancak şu an Çerkezköy Müftülüğü tabelasının asılı bulunduğu binada tadilat çalışması yapılıyor. Bu kapsamda binada bulunan dershaneye ait çok sayıda test kitabı çıktı. Görevliler bu kitapların geri dönüşümle gitmesi için binadan aşağı fırlatıldı. FETÖ'nün test kitaplarını gören çok sayıda vatandaş ise bu kitapları ayaklarının altında ezdi. Binadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından eğitime başlanacağı öğrenildi.