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Vatandaşlar 14 Şubat Sevgililer Günü'nü anlattı
12.02.2017 15:07:22

Vatandaşlar 14 Şubat Sevgililer Günü'nü anlattı

14 Şubat'a sayılı günler kala vatandaşlar güne ithaf duygularını anlattı. Kimi ayrıldığı sevgiline seslendi kimi de hediye konusunda tüyolar verdi.

14 Şubat'a sayılı günler kala vatandaşlar güne ithaf duygularını anlattı. Kimi ayrıldığı sevgiline seslendi kimi de hediye konusunda tüyolar verdi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sokaklar ve mağaza vitrinleri güne özel kırmızı kalpler ile aşk ve sevgi mesajlarına büründü. İndirim kampanyaları ise günün en önemli fırsatlarını doğurdu. Mağaza vitrinleri ise indirim kampanyaları başlattı.

1800'lü yıllardan itibaren dünya genelinde kutlanan güne yönelik aşkını çeşitli hediyelerle taçlandırmak isteyenler de var, günü sadece tarihten ibaret görmeyenler de var. Herkes için farklı anlamlarla aşkını ifade edecek hediyeler için vatandaşlar görüşlerini aktardı. Kimisi hayat arkadaşına küçük hediyeler almayı tercih ederken, kimisi de değerli eşyalar almak istediğini söyledi. Sevgililer Günü'nü 'gereksiz' gören çiftler de vardı.

"Dünyalar onun olsun"

1 hafta önce sevgilisinden ayrılan 26 yaşındaki Hüseyin Arbek, ayrılık acısını şu sözlerle anlattı: "1 haftadır yok. 4 senedir beraberdik. Birbirimizin değerini bilemedik. Dünyalar onun olsun isterdim ama değerimi bilemedi. Tek taş pırlanta alacaktım ama kısmet değilmiş. Allah'ından bulsun benden iyisini bulamayacak."

Eşine seslendi

Eşine seslenen Dilek Beşli ise, "28 senedir evliyim. Ben hep ona hediye aldım. Çok romantik biriyim. Buradan ona sesleniyorum. Cengiz Bey biliyorum çok karşısın Sevgililer Günü'ne ama bu sene senden iyi bir hediye bekliyorum" diye konuştu.

Mukadder-Niyazi Çakır çifti de 57 yıllık evliliklerinde özel günleri her zaman önemsediklerini belirtti. 71 yaşındaki Mukadder Çakır, "57 senedir evliyim. Hediyemi aldım hazır. Ben özel günleri çok önemserim. Hiç kaçırmam. En son eşim takı seti almıştı. Aklına esince hediye alır" dedi. 80 yaşındaki Niyazi Çakır ise, "Ben günler aylar bilmem eşim bir şeye dikkatli baktığı an onu aklıma yazarım ve almak isterim. Benim sevgim hep kalbimde" ifadelerini kullandı.

"Çift olarak karşıyız"

Çağatay Yılmaz ise Sevgililer Günü'nde hediye almayı tercih etmediğini belirterek, "2 buçuk yıldır beraberiz. Ben Sevgililer Günü'nü gereksiz görüyorum. Sevgilime çok hediye aldım ama Sevgililer Günü'nde almıyorum. Biz çift olarak Sevgililer Günü'ne karşıyız" dedi.

Gelecekteki sevgiliye mesaj

Sevgililer Günü'ne yalnız gireceğini söyleyen Dilan Yıldırım ise, "Doğduğumdan beri yalnızım. Sevgilim olsa gökten bana çikolatalar yağdırsın isterdim. Gelecekteki sevgilim bu düşündüklerimi bana yapsın" diye konuştu.

Eski sevgiliye sitem

1 ay önce sevgilisinden ayrılan 20 yaşındaki Ekrem Özçağan da eski sevgilisine şu sözlerle seslendi: "Sevgilimden yeni ayrıldım 1 ay oldu. Ben ona güzel bir doğum günü hazırladım. Bir gün sonra çekip gitti. Onca sürprizler yapmıştım. Kimse bu duruma anlam veremedi. Umarım bana çektirdiği acıların aynısını çeker."

"En son araba almıştı"

41 yaşındaki Pelin Ergüder, "Eşim her şeyi aldı bana bir şey istemiyorum. 12 yıldır evliyiz. En son ben ona bir kazak aldım o da bana araba almıştı" dedi.

"İstediğim sadece sevgi"

44 yıllık evli olan Muzaffer Çelik ise eşine olan sevgisini şu sözlerle anlattı: "Tabi ki değerli bir şey alacağım en son altın almıştım. Benim ondan beklediğim sadece sevgi ve onun sağlığı. Onu çok seviyorum."

"13'ünde ayrıldım 15'inde barıştım"

Lise öğrencisi Mert Çakmak ise her 14 Şubat geldiğinde sevgilisinden ayrıldığını söyleyerek, "Sevgilim yok, olmasını da istemiyorum. Sevgililer Günü'ne hiç sevgilimi denk getirmiyorum. Ayın 13'ünde ayrılıp 15'inde barışıyorum" dedi.

"Param olsa ev alırdım"

Lise öğrencisi Yusuf Dinç, "Çok param olsa ev alırdım, araba alırdım" derken, 17 yaşındaki Ali Bilgin de, "Bileklik, kolye filan alabilirim. Öğrenci olmasaydım belki tatile filan çıkarırdım" diye konuştu.
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