29.07.2017 21:36:38

Vatandaşın gözünden kaçmadı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir bankanın ATM'sine takılan kart kopyalama cihazı ihbar üzerine polis ekiplerince çıkarıldı.

Adapazarı ilçesinde bulunan bir bankanın ATM'sine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kart kopyalama cihazı yerleştirildi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler ATM'yi incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda ATM içinde bulunan aparat çıkarıldı.



Konuyla ilgili inceleme sürüyor.





