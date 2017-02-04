04.02.2017 18:44:02

Vatandaşın duyarlılığı şahini ölümden kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkinde yol kenarında yaralı ve bitkin halde bulunan şahin, Ertunç Özdemir adlı vatandaşın duyarlılığı sayesinde ölmekten kurtarıldı. Bacağında saçma yarası bulunan şahin, ilk tedavisinin ardından İskenderun Hayvan Bakım Evi yetkililerine teslim edildi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkinde yol kenarında yaralı ve bitkin halde bulunan şahin, Ertunç Özdemir adlı vatandaşın duyarlılığı sayesinde ölmekten kurtarıldı. Bacağında saçma yarası bulunan şahin, ilk tedavisinin ardından İskenderun Hayvan Bakım Evi yetkililerine teslim edildi.Kırıkhan Topboğazı mevkinde aracıyla İskenderun'a hareket halinde iken yolda yaralı olarak gördüğü şahini aracına alarak yetkililere teslim eden Ertunç Özdemir, "Uçamadığını çırpındığını gördüm. Hemen aracımı durdum. Baktım yaralıydı, aracıma alarak yetkilileri aradım. İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Evi personeli Yakup Zobu gelip teslim aldı. En kısa zamanda iyileşip tekrar doğaya kavuşmasını diliyorum" dedi.Duyarlı vatandaşa teşekkür eden İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Evi personeli Yakup Zobu, "Yaralı bir şahin olduğu yönünde gelen haberle hemen buraya geldik. Saçma yarası var bacağında ve bitkin düşmüş. Şimdi barınağa götürüp gerekli tedavisinin ardından. Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceğiz" dedi.İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Evi personelleri tarafından teslim alınan şahin, gerekli tedavisinin yapılması için bakım evine götürüldü.