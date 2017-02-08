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Vatan aşkı 160 kiloluk genci eritti
08.02.2017 09:23:28

Vatan aşkı 160 kiloluk genci eritti

Antalya'da tecilini bozdurarak askere gitmek isteyen 25 yaşındaki Alper Tanır, aşırı kilosu yüzünden 'çürük sayılırsın, 7 ay sonra tekrar dene' yanıtını alınca, 160 kilodan 110 kiloya düşerek askere girmeyi başardı. Askerde de kilo vermeye devam eden Tanır, 12 aylık askerlik döneminde de 38 kilo vererek 72 kiloya kadar düştü.

Antalya'da tecilini bozdurarak askere gitmek isteyen 25 yaşındaki Alper Tanır, aşırı kilosu yüzünden 'çürük sayılırsın, 7 ay sonra tekrar dene' yanıtını alınca, 160 kilodan 110 kiloya düşerek askere girmeyi başardı. Askerde de kilo vermeye devam eden Tanır, 12 aylık askerlik döneminde de 38 kilo vererek 72 kiloya kadar düştü.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Alper Tanır, 160 kilo olduğu 2014 yılının Nisan ayında askere gitmek için tecilini bozdurma kararı aldı. Askerlik şubesine gittiğinde ' askere alamayız' yanıtı verilen Tanır, yine şubedeki yetkililerden tecilinin bitiş süresinin Kasım 2014'e kadar olduğu bilgisini aldı. O akşam eve gidip aynaya bakan Tanır, kilo verme kararı aldı. Tanır vatan görevi için 7 ayda tam 50 kilo vererek Kasım ayında 110 kiloyla askere girmeye hak kazandı. Tanır askerdeki 12 aylık süresinin ilk 5 ayında da kilo vermeye devam edip 72 kiloya kadar düşetü. 1 yılda 88 kilo veren genç, deyim yerindeyse vatan aşkı için eridi.

"O gün aynaya baktım ve kilo vermeye karar verdim"

160 kiloyken tecilini bozdurup askere girmek için şubeye gittiğini söyleyen Alper Tanır, olumsuz yanıtını alınca tecil süresinin dolmasına 7 ay kala hummalı bir spor çalışması ile diyete girdiğini söyledi. Askere alınmayacağı yanıtını aldığı gün ayna karşısına geçtiğini anlatan Tanır, "Sorunum yoktu kiloyla ama onlar giremezsin deyince, o gün akşam aynada kendime baktım ve fark ettim. Ondan sonra kilo vermeye karar verdim, spora başladım, az yedim, baktım hızlı kilo veriyorum devam ettim, sonrasında da askere girebildim" dedi.

"Cips ve kola aşırı tüketiyordum"

Askere gitmeden önce kola ve cipsi aşırı şekilde tükettiğini anlatan Tanır, "Marketimiz vardı o aralar, abur cubur çok yiyordum. 6-7 ayım vardı. Spora başladım hemen yememden kestim. Sebze ağırlıklı beslendim. Kola ve cips çok tüketen birisiydim. Komple kestim. Kızartmayı çok yiyordum, azalttım. Haşlama tarzı daha çok yiyorum. Günde 2 öğün yiyorum. Kızartmalar ve ekmeği de kestim. Daha sonra 6,5 ayda 40-45 kilo verdim. 160'tan 110 kiloya düştüm, askere alındım" diye konuştu.

Askerde de kilo vermeye devam etti

Askerde zayıflamaya devam ettiğini belirten Alper, "Bünyem açlığa alıştığı için askerde de az yiyordum. Çarşı izinlerimizde çorba falan içiyordum. Askerdeki yoğun tempoda geçtiği için askerlik sporumu aratmadı bana. 40-45 kiloda askerde verdim. 72'ye düştüm. Toplamda 80-85 kiloya yakın verdim" dedi.

"Askerden geldiğimde kimse beni tanıyamadı"

Askerlik öncesi 7 ay ile askerdeki ilk 5 ayında toplamda 88 kilo vererek azmin zaferine ulaşan Tanır, teskeresini alıp evine döndüğünde yeni kilosuyla yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"Askerden geldiğimde ailem dahi kimse beni tanıyamadı. Öyle olunca tuhaf karşılandı, ama şu yönden rahattım, istediğimi bulabiliyordum kıyafet olarak,. Kilo verdikten sonra ayak numaram bile küçüldü. İstediklerimi alabiliyorum, yürüyebiliyorum. Kiloluyken eskiden daha çok tıkanırdım, kilodan dolayı tansiyon rahatsızlığım vardı, ilaç kullanıyordum. Şimdi kullanmıyorum. Şuan için bir sorunum yok istediğimi giyiyorum, istediğim gibi davranıyorum. Şuan 85-86 kiloyum onu korumaya çalışıyorum. Spor yapmaya devam ediyorum."

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