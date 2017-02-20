20.02.2017 14:16:05

Varto okuma şenliği

Muş'un Varto ilçesindeki Gümgüm İlkokulunda okuma şenliği düzenlendi.

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Muş'un Varto ilçesindeki Gümgüm İlkokulunda okuma şenliği düzenlendi.Gümgüm İlkokulunun birinci sınıf öğrencilerinin okumaya geçmelerinden dolayı öğretmen Nurcan Ekin tarafından düzenlenen şenliğe İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü N. Sait Yetkiner, şube müdürleri Abdulnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, Okul Müdürü Suphi Sönmez ve okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner, "Öğrencilerimiz iyi bir motivasyonla hazırlanmışlar. Sunucu olan öğrencimiz gerçekten çok güzel şekilde görevini yaptı. Öğrencilerimizi test ettik. Birinci sınıf öğrencilerimizin tamamının okuma yazma öğrenmeleri bizleri sevindirmiştir. Bu konuda okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.Okul Aile Birliği Başkanı Aydın Durmuş'un yaptığı konuşmanın ardında İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner tarafından okul aile birliği adına alınan hediyeler öğrencilere dağıtıldı.