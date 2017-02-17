17.02.2017 13:25:24

Varto'da ruhsatsız çalıştırılan kahvehane mühürlendi

Muş'un Varto Belediyesi Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırılan bir kahvehane mühürlendi.

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Muş'un Varto Belediyesi Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştırılan bir kahvehane mühürlendi.Varto Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'in talimatıyla ilçede ruhsatsız bulunan iş yerlerinin tespitini yaparak, eksikliklerini tamamlamaları için 15 günlük süre verilmişti. Belirtilen süre içerisinde gerekli evraklarını tamamlamayan bir kahvehanenin mühürlendiğini ifade eden Zabıta Memuru Abdulbaki Sinanoğlu, "Belediye Başkanımız Mehmet Nuri Çetin Beyin talimatıyla ilçede bulunan iş yerlerine 15 gün önceden gerekli tebligatı yaptık. İşletme açılış ruhsatı ve resmi evrakları olmayan iş yerlerini uyardık. Kendilerine 15 gün süre verdik. Ancak bir kahvehane sahibi, belirtilen süre içerisinde işletme açılış ruhsatı almadığı gibi resmi evraklarını da tamamlamamıştır. Bu nedenle ilgili kanun hükümleri çerçevesinde iş yerini mühürlemek zorunda kaldık. Resmi evrakları tamamlamaları dahilinde tekrar vatandaşımızın iş yerini açacağız" dedi.