27.01.2017 10:18:30

Varto'da kar yağışı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Varto ilçesinde dünden beri etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Bazı köy ve mezra yollarının ulaşıma kapandığı ilçede, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi geçtiği belirtildi.Ekiplerin kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.