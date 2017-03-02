03.03.2017 09:20:10

Varto'da 'Genç Sadalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması

Muş'un Varto ilçesinde 'Genç Sadalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması düzenlendi.

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Muş'un Varto ilçesinde "Genç Sadalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlediği "Genç Sadalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasına Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Varto Müftüsü İsmail Aktoprak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner, şube müdürleri Abdülnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç da katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Varto ilçesinde "Genç Sadalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasını düzenleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve Okul Müdürü Abdulhalik Sever'e teşekkür etti.Düzenlenen yarışmada Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Muş Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ise üçüncü oldu.Yarışmanın sonunda İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.