03.03.2017 09:20:58

Varto Belediyesinden buz kırma çalışması

Muş'un Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını kırma çalışmalarını sürdürüyor.

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Muş'un Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını kırma çalışmalarını sürdürüyor.İlçe merkezindeki işlek caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, kürek ve kırıcılarla buzları kırdı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan İtfaiye Amiri Kamer Tekin, "Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Nuri Çetin'in talimatıyla ilçede herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısında çalışma başlattık. Yaklaşık 2 haftadır dondurucu soğuklar etkili oluyor. Buna bağlı olarak da çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Havaların ısınmaya başlamasıyla bu sarkıtlar düşüyor. Biz de itfaiye ekiplerini görevlendirdik ve çatılardaki buz sarkıtlarını kırmaya başladık. Bu çalışmayı birkaç gün daha devam ettireceğiz. Buz kazalarının önlenmesi için vatandaşlarımız da çatılarını zamanında temizlesinler" dedi.Esnaflar ise, Varto Belediyesinin çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'e teşekkür ettiler.