22.02.2017 10:19:57

'Varlık Fonu istikrara katkı sağlayacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Varlık Fonu'nun istikrara katkı sağlayacağını belirtti

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Varlık Fonu'nun istikrara katkı sağlayacağını belirtti. Ağbal, varlık barışında da sıra dışı bir kampanya yapılacağını açıkladı.Maliye Bakanı Naci Ağbal NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Ağbal, Varlık Fonu'nun bilanço oluşturma aşamasında olduğunu belirtti. Birçok profosyenel yatırımcıların varlıklarını yavaş yavaş Türkiye'ye getirdiğini söyleyen Ağbal, "Önümüzde referandum süreci var. Yavaş yavaş kampanyalara başlayacağız" dedi."TÜRKİYE VARLIK FONU İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK"Yabancıların aldıkları konutu bir yıl ellerinde tutmaları gerektiğini eğer bir yıl içinde satarlarsa KDV ödeyeceklerini dile getiren Ağbal, "Yurt dışında yerleşmiş vatandaşlar da gelip konut alırlarsa aynı imkandan faydalanacaklar. Yurt dışındaki yabancılar ve Türkler konut alırken KDV ödemeyecek. Türkiye Varlık Fonu istikrara katkı sağlayacak. Türkiye Varlık Fonu vizyon çerçevesinde, hükümetin direktifleri çerçevesinde yönetilecek. Uluslararası standartlarda bir Varlık Fonu'nu inşa etmek istiyoruz. Eleştirileri dikkate alıyoruz" diye konuştu."VARLIK BARIŞINDA SIRADIŞI BİR KAMPANYA YAPACAĞIZ"Varlık barışında sıra dışı bir kampanya yapılacağını açıklayan Ağbal, "Maliye Bakanlığı olarak yeniden yapılandırmada sıra dışı kampanya yapmıştık Varlık barışında da aynı şekilde sıra dışı bir kampanya yapacağız. Vergi dışında da ocak ayında 4 milyar TL'lik özelleştirme gelirimiz oldu. Sektörel vergi indirimlerinin vergi gelirlerine maksimum olabilecek etkisi 1 milyar Türk lirası. Bütçe disiplininden vazgeçmeden mali alanı kullanacağız" şeklinde konuştu.