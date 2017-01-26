26.01.2017 21:05:16

Varis çorabının içine gizlenmiş 492 gram eroin maddesi ele geçirildi

Sakarya polisinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada bir şahsın ayaklarına giydiği varis çorabı içinde gizlenmiş halde 492 gram eroin ele geçirildi.

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Sakarya polisinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada bir şahsın ayaklarına giydiği varis çorabı içinde gizlenmiş halde 492 gram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri Arifiye gişelerde durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Kimlik kontrolü sırasında hareketlerinden şüphelenilen V.T., isimli şahsı arayan polis ekipleri yaptıkları üst aramasında ayaklarına giydiği varis çorabı içinde gizlenmiş halde 492 gram eroin ele geçirirken, uyuşturucu ticareti yapan şahıs gözaltına alındı.Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ele geçirilen eroinin piyasa değeri 50 bin TL olduğu öğrenildi.