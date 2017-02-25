26.02.2017 11:16:32

Vardy'den Ranieri açıklaması

Leicester City'nin golcü futbolcusu Vardy:(Ranieri'nin görevden alınmasında pay sahibi olduğu iddiaları üzerine) 'Hakkımda çıkan iddialar çok acı verici. Ranieri'ye her zaman saygı duydum, duymaya da devam edeceğim'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin İngiliz futbolcusu Jamie Vardy, eski teknik direktörü Claudio Ranieri'nin görevden alınmasında pay sahibi olduğu iddialarına yanıt verdi.

Vardy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, hakkında çıkan iddiaların tamamen asılsız ve çok acı verici olduğunu belirtti.

İtalyan teknik adam hakkında bu açıklamayı yapmadan önce çok düşündüğünü aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Hakkımda çıkan iddialar çok acı verici. Ranieri'ye her zaman saygı duydum, duymaya da devam edeceğim. Hep birlikte imkansızı başardık. Ranieri bana her zaman inandı. Bu yüzden ona sonsuz minnet borçluyum." ifadelerini kullandı.

Takım olarak bu sezon beklentileri karşılayamadıklarını vurgulayan Vardy, "Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Her şey için teşekkürler Claudio." şeklinde görüşlerini aktardı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Vardy'nin yönetimle görüşerek Ranieri'nin görevine son verilmesinde rol oynadığı öne sürülüyordu.

Geçen sezon, tarihinde ilk kez İngiltere Premier Lig şampiyonu olan Leicester City, bu sezon çligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 23 Şubat'ta İtalyan çalıştırıcısı Ranieri ile yolları ayırmıştı.