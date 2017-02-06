SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
VANTB heyeti, Genel Müdür Yıldız'la bir araya geldi
06.02.2017 17:31:22

VANTB heyeti, Genel Müdür Yıldız'la bir araya geldi

Van Ticaret Borsası (VANTB) yönetimi, Van'a bir ziyaret gerçekleştiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'le gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz'la görüştü.

Van Ticaret Borsası (VANTB) yönetimi, Van'a bir ziyaret gerçekleştiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'le gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz'la görüştü.

Van Ticaret Borsası (VANTB) yönetimi; Van, Erciş ve Edremit gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin hizmet binalarının açılışı ile Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne katılmak üzere Van'a gelen Bakan Çelik'e eşlik eden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz ile bir araya gelerek, Et ve Süt Kurumu'nun kentteki mevcut durumunu değerlendirdiler. VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, Başkan Yardımcısı Türkay Özbek, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şevgin ile görüşen Yılmaz, Van'ı 2017 Yatırım Eylem Planı'na dahil ettiklerini söyledi. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) Van'daki hizmetine devam edeceğini ve kapanmasının söz konusu olmadığını dile getiren Yılmaz, yeniden faal hale gelmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

VANTB Başkanı Enver Memduhoğlu ise, Van Ticaret Borsası olarak kent için son derece önemli olan Et ve Süt Kurumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Bölge dinamikleri ile çeşitli platformlarda pek çok kez bir araya geldik. Tarım Bakanlığımızın toplantısı vesilesi ile konuştuğumuz ESK Genel Müdürü Sayın Mehmet Ünal Yılmaz'a görüş ve önerilerimizi ilettik. Sürecin başından bu yana her aşamanın takipçisi olduk. Borsa olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya, kendileri ile beraber yol almaya hazır olduğumuzu belirttik. Görüşme esnasında toplantıda hazır bulunan çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin de sıkıntılarını Sayın Yılmaz'a ilettik. İlimiz için hayvancılık sektöründe üreticiye güven veren bir kurum olan ESK'nın yerinde hizmet verememesi, üreticimizi umutsuzluğa sevk etmekte ve mağdur etmektedir. Temennimiz, önümüzdeki süreçte beklentilerin olumlu olarak karşılık bulmasıdır" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Kılıçdaroğlu 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti
Kılıçdaroğlu 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti
Kılıçdaroğlu, başkanlığını eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın yaptığı 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti.
06.02.2017 17:33:08
Nusaybin’in 2 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Nusaybin’in 2 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
06.02.2017 17:32:38
Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Antalya'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 3 kişi, 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.
06.02.2017 17:20:42
İTÜ'de 23 akademisyende Bylock çıktı
İTÜ'de 23 akademisyende Bylock çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli olan ve 3’ü KHK ile meslekten ihraç edilen 28 akademisyen, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanması talebi ile hakimliğe sevk edildi.
06.02.2017 17:10:48
Mardin’de iki günde 15 trafo yandı
Mardin’de iki günde 15 trafo yandı
Aşırı yüklenme yüzünden Mardin ve ilçelerinde son 2 gün içerisinde 15 trafo yanarak devre dışı kaldı.
06.02.2017 17:10:17
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramının 143 bin lira olduğu bildidildi.
06.02.2017 16:56:21
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan CHP İzmir Milletvekili Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
06.02.2017 16:46:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
NATO'dan kritik Irak kararı
NATO'dan kritik Irak kararı
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Erdoğan'ın elindeki son anket
Erdoğan'ın elindeki son anket
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Türkiye'nin milli helikopteri 'ATAK'ta FETÖ şüphesi
Türkiye'nin milli helikopteri 'ATAK'ta FETÖ şüphesi
Suriyeli muhaliflerden Cenevre resti
Suriyeli muhaliflerden Cenevre resti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları