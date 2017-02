06.02.2017 17:31:22

VANTB heyeti, Genel Müdür Yıldız'la bir araya geldi

Van Ticaret Borsası (VANTB) yönetimi, Van'a bir ziyaret gerçekleştiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'le gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz'la görüştü.

Van Ticaret Borsası (VANTB) yönetimi; Van, Erciş ve Edremit gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin hizmet binalarının açılışı ile Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne katılmak üzere Van'a gelen Bakan Çelik'e eşlik eden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz ile bir araya gelerek, Et ve Süt Kurumu'nun kentteki mevcut durumunu değerlendirdiler. VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, Başkan Yardımcısı Türkay Özbek, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şevgin ile görüşen Yılmaz, Van'ı 2017 Yatırım Eylem Planı'na dahil ettiklerini söyledi. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) Van'daki hizmetine devam edeceğini ve kapanmasının söz konusu olmadığını dile getiren Yılmaz, yeniden faal hale gelmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.VANTB Başkanı Enver Memduhoğlu ise, Van Ticaret Borsası olarak kent için son derece önemli olan Et ve Süt Kurumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Bölge dinamikleri ile çeşitli platformlarda pek çok kez bir araya geldik. Tarım Bakanlığımızın toplantısı vesilesi ile konuştuğumuz ESK Genel Müdürü Sayın Mehmet Ünal Yılmaz'a görüş ve önerilerimizi ilettik. Sürecin başından bu yana her aşamanın takipçisi olduk. Borsa olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya, kendileri ile beraber yol almaya hazır olduğumuzu belirttik. Görüşme esnasında toplantıda hazır bulunan çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin de sıkıntılarını Sayın Yılmaz'a ilettik. İlimiz için hayvancılık sektöründe üreticiye güven veren bir kurum olan ESK'nın yerinde hizmet verememesi, üreticimizi umutsuzluğa sevk etmekte ve mağdur etmektedir. Temennimiz, önümüzdeki süreçte beklentilerin olumlu olarak karşılık bulmasıdır" dedi.