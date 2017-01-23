23.01.2017 16:57:13

Vanlı kuaförlerden lise diploması talebi

Van'da faaliyet gösteren bay ve bayan kuaförler, kalfalık belgesi alanlara lise diplomasının da verilmesini istedi.

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Van'da faaliyet gösteren bay ve bayan kuaförler, kalfalık belgesi alanlara lise diplomasının da verilmesini istedi.Türkiye'de kuaförlük mesleğinin bitme noktasına geldiğini belirten kuaförler, mesleklerini yaşatmak istediklerini söylediler. Mesleklerini daha da ileriye götürmek istediklerini dile getiren Pembe Dünyalar Bayan Kuaförü Faruk Ergin, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye genelinde 'Kalfalık belgesi alanlara lise diploması verilsin' adı altında bir kampanya başlattıklarını ve bu kampanya ile seslerini yetkililere duyurmaya çalıştıklarını kaydeden Ergin, "Mesleki liselerde diploma alanlar; kuaförlük salonu açabiliyorlarsa ve bu diploma kalfalık, ustalık belgesi yerine geçebiliyorsa, bizde milli eğitime bağlı çıraklık eğitim merkezlerinde gördüğümüz eğitimin ardından bize verilen kalfalık belgesinin yanında lise diploması da verilmesini talep ediyoruz. Çünkü orada 3 yıl boyunca hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde eğitim görüyoruz. Bununda bizlere lise diploması olarak verilmesini istiyoruz" dedi.Çıraklık eğitim merkezlerinde normal liselerde görülen matematik ve Türkçe gibi dersleri gördüklerini dile getiren Ergin, "Bizlerde normal liselerde görülen dersleri de gördük. Bu nedenle lise diploması almanın hakkımız olduğunu düşünüyorum. Böylece bizlerde aldığımız lise diploması ile üniversite sınavlarına girip, kuaförlük bölümünü tamamlayarak uzman bir şekilde yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de çok sanatkar insan var. Bu sanatımızı daha da ileriye taşımak amacıyla bunu istiyoruz" diye konuştu.Artık çırak bulmakta bile zorluk çektiklerinin altını çizen Ergin, "Kuaförlük sektörü ayaklar altında. Bitti bitecek duruma geldi. Bizler mesleğimizin bitmesini istemiyoruz aksine mesleğimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu nedenle yetkililerin bu talebimizi dikkate almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.